Mamele aflate în concediu pentru creșterea copilului pot obține venituri salariale suplimentare pe lângă indemnizația de la stat Mamele aflate in concediu pentru cresterea copilului pot obtine venituri de natura salariala pe perioada concediului cu conditia ca aceste venituri sa nu depaseasca 6250 de lei pe an, potrivit consultantilor EY. “Puteti munci. Puteti obtine venituri de natura salariala, din munca prestata, pe perioada concediului de crestere a copilului, daca aveti o oportunitate de colaborare sau un proiect in derulare. Conditia in acest caz este ca veniturile obtinute intr-un an sa nu depaseasca plafonul de 5 ori cuantumul minim al indemnizatiei stabilit de legislatia aplicabila. La acest moment, valoarea care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mamele aflate in concediu pentru cresterea copilului pot obtine venituri de natura salariala pe perioada concediului cu conditia ca aceste venituri sa nu depaseasca 6250 de lei pe an, potrivit consultantilor EY. "Puteti munci. Puteti obtine venituri de natura salariala, din munca prestata,…

- Romania este o tara sigura pentru investitori, iar Franta reprezinta un partener strategic, fiind in topul investitiilor straine directe, cu 5,64 miliarde de euro, a afirmat ministrul Finantelor, Adrian Caciu, in cadrul unei intalniri pe care a avut-o miercuri cu reprezentantii celei mai mari organizatii…

- Baimareanul Adrian Mic, stabilit in Statele Unite ale Americii, este unul dintre romanii plecați dincolo care nu-și uita originile. Acesta a ales sa revina cel puțin o data pe an acasa și le transmite maramureșenilor sa-și pastreze tradițiile și valorile. ”Foarte mulți au plecat din țara dupa revoluție,…

- Un bebeluș de numai un an a fost confirmat cu COVID-19. Acesta este cel mai tanar pacient din Romania cu Omicron. In prezent, este internat cu mama lui la Spitalul de Pediatrie din Pitești. „In momentul de fața starea copilului este stabila, nu ridica probleme, are o forma ușoara spre medie și mai…

- Vremea, valul polar lovește Romania, vom avea parte de temperaturi scazute, lapovița, ninsori și vant puternic, sambata, 4 decembrie The post Vremea, valul polar lovește Romania first appeared on Partener TV .

- 56.618. Un numar care nu este doar o statistica. Sunt viețile pierdute din cauza Covid-19 in Romania și in spatele fiecarei vieți, o poveste, noteaza platforma viețipierdute.ro. Viețipierdute.ro este o inițiativa Code for Romania in colaborare cu Decat o Revista (DOR) in care sunt scrise poveștile celor…

- Anunțul a fost facut de ministrul Sanatații, care a precizat ca nu vor fi impuse in urmatoarea luna carantina sau restricții de circulație, limitarea deplasarilor sau inchiderea magazinelor, pentru ca rata de vaccinare anti-COVID-19 este una din cele mai bune din lume - „aproape 90% din populatia adulta…

- Aveti nevoie de ajutor? Doriti sa schimbati toata mobila din casa si nu aveti cu ce sa o transportati? Sau nu cunoasteti felul in care se demonteaza? V-ati mutat intr-o locuinta noua si fostul proprietar a lasat mobila veche in casa? Nu va place si doriti sa o inlocuiti cu o mobila noua? Servicii avantajoase…