Stiri pe aceeasi tema

- ​YouTube a eliminat 1 milion de videoclipuri de la începutul pandemiei și pâna în prezent pentru dezinformarea periculoasa a oamenilor în privința COVID-19, potrivit platformei video.Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro.

- Interpretul de muzica folk, Doru Stanculescu, a fost gasit fara suflare in propria casa in aceasta dimineața. Cantarețul și instrumentistul de muzica folk era extrem de iubit și de cunoscut in intreaga țara, iar vestea morții sale a picat ca un șoc pentru cunoscuții, apropiații, dar și fanii sai.

- Alberto Boțoghina vine cu o noua emisiune marca GSP LIVE, in aceasta dimineața, de la ora 09:01. Invitat este Catalin Munteanu, fostul mijlocaș care a și-a inceput cariera la Steaua și a ajuns la echipe precum Atletico Madrid, Salamanca și Espanyol. Munteanu și-a dedicat 6 ani din cariera clubului Dinamo…

- „Premierul Cițu ne-a anunțat o creștere economica, fara precedent, dar vorba poetului, ”pe care o vedem, dar nu e”. Poate in lumea cifrelor, apare undeva aceasta dezvoltare, dar in realitatea de zi cu zi, nimeni nu o simte. In aceasta fanfaronada, premierul se crede cel mai bun de dupa 1989, dar,…

- Doris Chima și-a inceput cariera in anul 1994 și a aparut in peste 50 de filme. Actrița a murit duminica, in casa fiicei sale, dupa o lupta indelungata cu cancerul de san.Cea mai recenta apariție a actriței a fost in filmul „My Neighbor’s Hot Wife”, care s-a filmat in ianuarie 2020. Aceasta a aparut…

- Selly, alaturi de trupa lui 5GANG, și Dorian Popa au lansat o melodie noua și un videoclip printre mașini de lux de sute de mii de euro. Aceștia au avut la dispoziție chiar și un elicopter. Melodia lansata recent pe canalul de Youtube al lui Selly se numește „Porsche”. La doar patru ore de la difuzarea…

- Tehnologia este extrem de importanta pentru toți, iar mediul online a luat o mare amploare enorma in ultimii ani. Carierele in domenii de acest gen sunt tot mai des intalnite și apreciate printre adolescenți și tineri. Totuși, este destul de dificil sa poți face acest lucru la nivel profesional și este…

- Catalin Moroșanu a avut o accidentare grava in urma unei probe de la Survivor. In urma accidentarii a decis sa ia o hotarare importanta, dupa cum a dezvaluit intr-un interviu. Astfel, intr-un interviu acordat pentru Viva , Catalin Moroșanu a precizat ca și-a facut mai multe analize, dar nu au ieșit…