- Fostul mare tenismen, Ion Țiriac, susține ca deși nu este un om emotiv, trecerea in neființa a lui Cristian Țopescu l-a șocat, pentru ca a fost unul dintre oamenii care l-au invațat multe in viața.”Eu nu sunt un om emoțional, dar pierderea acestui om mare m-a șocat. Este o piatra de hotar…

- O noua tragedie in rock-ul romanesc. Ieri s-a stins din viața Paul Popi, unul din membrii legendarei formații Roșu și Negru. Chitarist și inginer de sunet, artistul care afacut parte din trupa in cea mai buna perioada a sa, sfarșitul anilor ’80, a trecut in neființa in urma unui infarct. Moartea artistului,…

- Accidentul rutier de sambata (8 mai), din Teleorman, a curmat viața a trei tinere adolescente și a ranit grav o alta. Moartea celor trei fete din Zimnicea a declanșat reacții diverse in mediul online. In noapte de sambata spre duminica, pe un drum aflat pe raza localitații Nasturelul, din județul Teleorman,…

- Elena Ploieșteanu, fosta partenera de viața a lui Nelu Ploieșteanu, a facut declarații despre chinurile prin care a trecut Mihaița cat a fost in spital. Saptamana trecuta, cantarețul de muzica de petrecere Nelu Ploieșteanu și fosta lui partenera de viața, Elena, și-au pierdut fiul, Mihaița, care a incetat…

- Victor Slav a facut declarații nemaiauzite despre o eventuala noua casatorie cu partenera lui de viața și mama fiicei sale, Bianca Dragușanu. Victor Slav și partenera sa de viața, Bianca Dragușanu , au avut o poveste de dragoste cu nabadai. S-au iubit, s-au casatorit, au divorțat dupa scurt timp, iar…

- Omenirea a pierdut una dintre cele mai stralucite minti ale vremurilor noastre. Stephen Hawking, renumitul astrofizician britanic, a murit la varsta de 76 de ani. Lasa mostenire lucrari revolutionare despre univers si o poveste de viata aproape ireala. Vocea lui, chiar si filtrata printr-un sintetizator,…

- Sorin Avram, fratele geaman al lui Liviu Avram, redactorul-șef adjunct al ziarului Adevarul, s-a stins din viața. Jurnalistul a decedat din cauza unor complicații pulmonare, survenit din pricina unei operații pe care o suferise in urma cu patru ani. Moartea lui a fost confirmata de fratele sau geaman.„Prieteni,…

- Bunica artistului Valentin Sanfira a murit. Acesta a facut anunțul pe contul de socializare, unde a postat un mesaj emoționant. Fanii l-au incurajat și l-au sfatuit sa fie puternic zilele acestea. „Astazi a incetat din viata bunica mea! Dumnezeu sa o odihneasca si sa o ierte!”, este mesajul lui Valentin…