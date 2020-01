Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in comuna Seleuș: un tanar s-a certat cu mama sa, a strans-o de gat și a omorat-o. „Azi, in jurul orei 16,30, polițiștii din Seleuș au fost sesizați despre faptul ca intr-un imobil de pe raza localitații ar fi avut loc un omor. Din primele verificari, au constatat ca un tanar de 25 ani, […]…

- Un barbat 25 de ani din localitatea Seleuș din Arad a fost reținut, miercuri, fiind acuzat ca și-a omorat mama, o femeie de 45 de ani. Surse din randul anchetatorilor spun ca intre cei doi ar fi izbucnit un scandal pe motiv ca femeia nu se ințelegea cu concubina fiului, relateaza Aradon.Potrivit polițiștilor,…

- Ministerul Sanatatii a intervenit dupa crima de la spitalul din Neamt. La sfarsitul acestei saptamani, Anca Patriche, directoare de ingrijiri medicale, a fost ucisa de sot, in propriul cabinet.

- Acesta a venit in vizita la spital, iar dupa discutii in contradictoriu si-a injunghiat sotia in cabinetul in care inca lucra, ea fiind asistent-sef in Sectia de Chirurgie. Surse din ancheta au declarat pentru Mediafax ca directorul de ingrijiri al Spitalului de Urgenta Piatra-Neamt castigase functia…

- Caz cutremurator in Iași! Scene surprinse dintr-un film de groaza s-au petrecut la Iași, unde o femeie a fost ucisa cu brutalitate chiar de catre iubitul sau. Cum s-a ajuns la acest lucru? Un barbat și-a ucis cu sange rece iubita inainte de culcare, dupa care acesta s-a așezat in pat, inapoi langa ea.…

- Ana Maria Lacramioara s-a nascut in Romania si a fost adoptata de mica de o familie de italieni din localitatea Giardinello, provincia Palermo. Barbatul este originar din localitatea Partinico, situata la circa 8 kilometri distanta de Giardinello, are o firma de constructii si este casatorit.…

- Crima teribila, dupa ce o tanara și-a dat intalnire cu un tanar cunoscut pe o rețea de socializare. Fata a fost ucisa in timpul unei partide de amor, chiar in ziua in care a implinit 22 de ani.

- O femeie in varsta de 36 de ani a fost ucisa cu sange rece de iubitul ei, in varsta de 29 de ani. Doi copii, de 4 și 5 ani, au ramas orfani. Femeia, impreuna cu cei doi copii, locuia cu chirie in apartamentul din Bacau și a fost gasita injunghiata... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.