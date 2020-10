Stiri pe aceeasi tema

- Mama politistului Bogdan Gigina, decedat in urma cu cinci ani dupa ce a cazut cu motocicleta intr-o groapa in timp ce se afla in coloana care il insotea pe fostul ministru de Interne Gabriel Oprea, a scris sambata pe Facebook ca au trecut cinci ani ”goi, pustii, plini de dor, amaraciune, durere, furie,…

- Mama polițistului Bogdan Gigina, care a murit in urma cu cinci ani dupa ce a cazut cu motocicleta intr-o groapa, in timp ce se afla in coloana oficiala a fostului ministrului de Interne Gabriel Oprea, spune ca au trecut cinci ani „plini de amaraciune, durere, furie, revolta, neputinta”, relateaza Hotnews.…

- Mama politistului Bogdan Gigina, decedat in urma cu cinci ani dupa ce a cazut cu motocicleta intr-o groapa in timp ce se afla in coloana care il insotea pe fostul ministru de Interne Gabriel Oprea, a scris sambata pe Facebook ca au trecut cinci ani „goi, pustii, plini de dor, amaraciune, durere, furie,…

- Fostul ministru de interne, Gabriel Oprea, a transmis, pe Facebook, un mesaj de Ziua Pompierilor."Pompierii sunt eroi ai zilelor noastre. Astazi, de ziua lor, le urez sa fie sanatosi si le multumesc pentru daruirea si implicarea lor. Pentru pompierii militari, 13 septembrie este o sarbatoare…

- "Cum adica e greu sa faci comparații intre cazul "Gigina" și ce a facut Bode?! Trebuiau sa moara oameni, domnule Iohannis?!Ce ințeleg cetațenii de rand? Ca daca ești nesimțit, abuzezi de funcția publica avuta, pui viața celorlalți in pericol, DAR EȘTI DE LA #PNL, ai protecție de la șeful statului?!…

- In anul 2016, Klaus Iohannis a cerut in mod repetat demisia lui Gabriel Oprea, pe vremea aceea ministru de Interne, dupa accidentul rutier in care a fost implicat si in urma caruia a murit politistul Bogdan Gigina. Seful Statului spune ca cele doua situatii nu pot fi comparate. ”Cu…

- Președintele Klaus Iohannis a fost intrebat daca ministrul Transporturilor, Lucian Bode, ar trebui sa demisioneze și a spus ca nu se impune. In 2016, Iohannis i-a cerut in mod repetat demisia ministrului de Interne, Gabriel Oprea, dupa accidentul rutier in urma caruia a murit polițistul Bogdan Gigina.”Cu…

- Cei de la PSD ii solicita ministrului Transporturilor, Lucian Bode, sa demisioneze de urgența, ca urmare a accidentului rutier pe care l-a provocat. In 2016, in situația aceasta se afla PNL, care solicita demisia ministrului de Interne din Guvernul PSD, Gabriel Oprea, ca urmare a accidentului rutier…