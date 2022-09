Stiri pe aceeasi tema

- CASA DE PIATRA… Jurnaliștii de la Vremea Noua au imbracat straiele de sarbatoare și cu mic, cu mare s-au bulucit sa fie martori la cununia civila a colegilor lor Simona Danda și Flavius Gheorghieș. Intr-o atmosfera destinsa, ofițerul starii civile le-a explicat importanța casatoriei și drepturile pe…

- Mona Nicolici a facut pasul cel mare in secret! Aceasta a ales ca doar apropiații sa știe de evenimentul special din viața sa. Fosta prezentatoare de TV a renunțat de 16 ani la micile ecrane, dar cu toate aste a ramas in atenția fanilor. Cea din urma s-a casatorit recent cu chef Cezar Munteanu. Ce […]…

- 200.000 de euro! La atat se ridica paguba fraților Culița și Iancu Sterp, dupa ce patru hoți le-au furat din casa parinteasca un seif plin cu bani. In replica, mama celor doi, Geta Sterp, are un singur mesaj pentru raufacatori: „Sa fereasca Dumnezeu sa ajung clipa sa-mi fac eu singura dreptate!” Familia…

- Un barbat in varsta de 24 de ani din Marașești, impreuna cu un minor din aceeași localitate, au fost condamnați definitiv in vara acestui an pentru o talharie pe care au comis-o impreuna in ianuarie anul trecut. Victimele acestora au fost un barbat in varsta de 93 de ani și fiul sau de 71 de […] Articolul…

- Povestea jafului celor 147.000 de euro continua, iar frații pagubiți susțin ca posibilii hoți ar fi avut și complici in cazul furtului. Surorile susțin ca alți vecini din bloc au incercat sa stea sa-i pazeaza astfel incat sa nu fie prinși in momentul furtului.

- Vestea momentului in showbiz-ul romanesc! Jador iubește din nou! Celebrul cantareț traiește o frumoasa poveste de dragoste cu o tanara din Spania, insa nu a oferit prea multe detalii despre misterioasa lui iubita. Spynews.ro a intrat in posesia unor imagini cu tanara care i-a furat inima celebrului…

- Curtea de Apel Alba Iulia a pronuntat, dupa patru ani de judecat, hotararea definitiva in dosarul furtului de bani din locuinta unui cunoscut om de afaceri din municipiul Sebes, proprietar al unei societati producatoare de pavaje, supranumit si ”regele pavelelor”.

- Sistemele de operare și aplicațiile telefoanelor neactualizate le dau hackerilor posibilitatea de a va „fura” date de pe dispozitive și de a accesa, crea, sau șterge documente.„Toate versiunile de Google Android neactualizate din 6 noiembrie 2021 sunt vulnerabile pentru ca permit instalarea de la distanța…