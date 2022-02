Stiri pe aceeasi tema

- Femeia ai carei copii gemeni de 2 ani și 2 luni au murit in luna august a anului trecut dupa ce au cazut de la etajul al 10-lea al unui bloc din Ploiesti a fost decazuta, miercuri, de instanța din drepturile parintesti, femeia mai avand un copil. Decizia nu este definitiva, potrivit Agerpres.La sfarșitul…

- O noua filmare șocanta a aparut in spațiul public, cu un tata ce-și lovește in mod repetat cu pumnul in fața baiatul de 12 ani, dupa ce joaca celor doi degenereaza. Barbatul, din Iași, are acum dosar penal, iar mama și copilul, incadrați in grad de handicap, au fost preluați de DGASPC. In filmarea de…

- V. Stoica Andreea Vizu, mama gemenilor de numai doi ani care au murit, in vara anului trecut, dupa ce au cazut de la etajul 10 al unui bloc de pe Bd. Republicii din Ploiești, va afla maine daca va fi decazuta din drepturile parintești in cazul celui de-al treilea copil al sau, un baiețel de cinci ani.…

- Bogdan Mircea Hariton, consilier juridic la Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava, s-a stins din viața vineri dimineața, la numai 44 de ani. Lucra in aceasta instituție de aproape 20 de ani, iar pentru o scurta perioada a fost și secretar al comunei ...

- Consiliul Județean Cluj, prin Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (D.G.A.S.P.C.), Complex de Servicii Sociale Comunitare Pentru Copii și Adulti Cluj, lanseaza o initiativa de imbunatatire a serviciilor sociale pentru a veni in sprijinul formarii abilitaților adaptative, necesare…

- Cei doi baieți de 4 și 10 ani, batuți și trimiși la cerșit de mama lor, la Maderat, vor fi luați de la aceasta, in regim de urgența. Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului au inceput demersurile, la Judecatorie, pentru obținerea unei ordonanțe președințiale in vederea instituirii…