- Inspectoratul de Poliție Județean din Iași cerceteaza moartea fetiței de 2 ani , dusa de mama ei la Spitalul de Copii din Iași dupa ce, a pretins ea, s-a inecat in cada, sub aspectul savarșirii infracțiunilor de ucidere din culpa și rele tratamente aplicate minorului. Reprezentanții DGASPC spun ca medicii…

- Institutul Național de Sanatate Publica a anunțat duminica faptul ca sunt 9 copii internați pe secțiile ATI-COVID in spitalele din Romania, șase dintre aceștia fiind la Iași. „Majoritatea au și alte probleme de sanatate, nu poți sa riști sa nu ii pui pe ATI, se pot decompensa in orice secunda”, a explicat…

- O fetița de aproximativ doi ani, a ajuns in coma, in urma cu cateva zile, la un spital din Iași. Mama le-a spus medicilor ca fetița s-a inecat in cada. Micuța a murit in cursul serii de ieri. Intrucat pe corpul micuței erau semne de violența, poliția a fost alertata de catre reprezentații spitalului.…

- O romanca a vrut sa intre in țara cu un adolescent afgan ascuns intr-un geamantan. Tanara in varsta de 24 de ani se afla intr-un tren internațional. Descoperirea a fost facuta polițiștii de frontiera de la Curtici. Situația a fost semnalata in trenul IR 346 – 1, cu destinație Austria, in jurul orei…

- Un angajat al Centrului de Recuperare Neuropsihica Calinesti din judetul Prahova a fost retinut, luni, dupa ce ar fi lovit un pacient care ulterior a murit, informeaza Agerpres . Potrivit unor surse judiciare, suspectul este cercetat pentru lovituri cauzatoare de moarte si doua infractiuni purtare abuziva.…

- In vederea creșterii gradului de reziliența a Sistemului Național de Urgența, spitalul mobil/modular compus din containere de logistica medicala avand un numar de 250 paturi, aflat in prezent in administrarea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase ”Sf. Parascheva” Iași și amplasat in cadrul Platformei…

- Cele trei minore, cu varste cuprinse intre 11 si 14 ani, care au fost date disparute, joi, dupa ce au plecat de la domiciliul lor din orasul Bucecea, au fost identificate pe raza municipiului Botosani, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Botosani, Delia Neniscu.…

