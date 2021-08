Stiri pe aceeasi tema

- Dovada vaccinarii va fi ceruta la New York pentru a avea acces la restaurant, in sali de spectacole si de sport, a anuntat marti primarul democrat Bill de Blasio, facind din orasul sau primul din Statele Unite ce creeaza un pasaport de vaccinare, in timp ce tara intra intr-o noua faza de lupta cu varianta…

- Incepand cu data de 13 septembrie, toți angajații din New York trebuie sa fie vaccinați anti-Covid. Altfel, vor fi supuși testarii saptamanale, a declarat luni Bill de Blasio, primarul orașului. „Toți angajații orașului vor fi vizați: toți oamenii care lucreaza in școlile noastre, in poliție,…

- Locuitorii metropolei americane New York care se vor vaccin anti-COVID-19 vor prin drept rasplata cate o suta de dolari. Informatia a fost confirmata de primarului orasului Bill de Blasio, care a mentionat ca decizia va intra in vigoare din 30 iulie.

- Cantaretul american Bruce Springsteen va fi una dintre vedetele unui mare concert prevazut la finalul lui august in Central Park pentru a sarbatori "renasterea New Yorkului" dupa pandemie, impreuna cu Paul Simon si Jennifer Hudson, a indicat joi primarul orasului intr-un mesaj pe Twitter, anunța…

- Vor sa faca un mega concert pentru a sarbatori recuperarea dupa pandemia de coronavirus. Autoritațile din New York spun ca evenimentul se va ține in Central Park și va dura 3 ore, iar la el ar urma sa participle fizic 60.000 de spectatori. In plus, va fi transmis la TV in intreaga lume. De organizarea...…

- Primaria din New York l-a cooptat pe producatorul muzical Clive Davis pentru a organiza un mega-concert in Central Park si a sarbatori astfel recuperarea orasului dupa pandemia de coronavirus, informeaza luni ziarul The New York Times citat de EFE. Deocamdata nu exista niciun artist confirmat,…

- Un numar de 33.000 de alergatori vor lua startul pentru cea de-a 50-a ediție a maratonului de la New York, în noiembrie. Competiția fusese amânata în 2020 din cauza pandemiei de coronavirus.Evenimentul anual care atrage mii de fani va avea loc pe 7 noiembrie, dupa amânarea…