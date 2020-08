Stiri pe aceeasi tema

- Malta va inchide barurile si cluburile de noapte incepand de miercuri drept raspuns la cresterea numarului de cazuri noi de coronavirus, a anuntat Ministerul Sanatatii si vicepremierul Chris Fearne, potrivit DPA, anunța AGERPRES.Masura a fost anuntata luni intr-o conferinta de presa. Fearne…

- Malta va inchide barurile si cluburile de noapte incepand de miercuri drept raspuns la cresterea numarului de cazuri noi de coronavirus, a anuntat Ministerul Sanatatii si vicepremierul Chris Fearne, potrivit DPA. Masura a fost anuntata luni intr-o conferinta de presa. Fearne a decretat de asemenea interzicerea…

- Spania inregistreaza peste 2.000 de noi cazuri zilnice si s-ar putea afla in fata unui al doilea val, au admis oficialii spanioli. Turismul este in pericol in masura in care ratele anularii calatoriilor rezervate in urma cu cateva saptamani sau luni au ajuns la 70% in Insulele Baleare.

- Discotecile, cabaretele si barurile din Bulgaria vor putea primi clienti in limita de o persoana pe metru patrat, conform unui ordin guvernamental.Spatiile inchise si anexele lor in aer liber au fost inchise la debutul epidemiei, apoi redeschise treptat, inainte de a fi din nou inchise…

- Cluburile de noapte si discotecile din interior din Bulgaria se vor inchide, spectatorii nu vor mai avea acces la evenimente sportive si toate adunarile publice vor fi limitate la 30 de persoane, in contextul in care noile cazuri de coronavirus s-au inmultit semnificativ, a declarat ministrul Sanatatii,…

- Cluburile de noapte si discotecile din interior din Bulgaria se vor inchide, spectatorii nu vor mai avea acces la evenimente sportive si toate adunarile publice vor fi limitate la 30 de persoane, in contextul in care noile cazuri de coronavirus s-au inmultit semnificativ, a declarat

- Cluburile de noapte si discotecile din interior din Bulgaria se vor inchide, spectatorii nu vor mai avea acces la evenimente sportive si toate adunarile publice vor fi limitate la 30 de persoane, in contextul in care noile cazuri de coronavirus s-au inmultit semnificativ, a declarat ministrul Sanatatii,…

- Cluburile de noapte si discotecile din interior din Bulgaria se vor inchide, spectatorii nu vor mai avea acces la evenimente sportive si toate adunarile publice vor fi limitate la 30 de persoane, in contextul in care noile cazuri de coronavirus s-au inmultit semnificativ, a declarat