Transport de tehnica militara pe calea ferata pe ruta Medgidia-Bucuresti (GALERIE FOTO)

In perioada 21 25 februarie, se vor executa transporturi militare pe calea ferata ce constau in Masini de Lupta ale Infanteriei MLI , din garnizoana Medgidia in garnizoana Bucuresti.Potrivit reprezentantilor Brigazii 9 Mecanizate… [citeste mai departe]