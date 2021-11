Stiri pe aceeasi tema

- Copiii din Marea Britanie au mancat mai putine legume, au facut mai putine exercitii fizice si au avut dificultati emotionale din ce in ce mai mari ca urmare a pandemiei de COVID-19, potrivit unui studiu...

- Florin Marin, in varsta de 28 de ani, are un nou iubit la aproximativ un an de zile decat soțul lui, Philip Clements, s-a stins din viața. Conform thesun.co.uk , tanarul traiește o poveste de iubire cu Jeronimo Jesus de Vega, un barbat tanar care ii platește toate vacanțele. In anul 2017, romanul Florin…

- ​Doua mii de morminte ● Economist: România se apropie de o stare grava ● Moody’s ne spune în cine sa ne punem speranța ● 65 de ținte pentru 6 luni: lista reformelor din PNRR de executat pâna la primul audit al UE ● S-a aflat secretul: baronul von Brukenthal nu a jucat niciodata…

- Simona Halep implineste astazi 30 de ani. In acest an marcat de accidentari, ea s-a casatorit in urma cu doua saptamani cu Toni Iuruc, dar a incetat si colaborarea cu antrenorul Darren Cahill.

- Fostul presedinte finlandez Martti Ahtisaari, 84 de ani, laureat al Premiului Nobel pentru Pace, se retrage din viata publica din cauza efectelor bolii Alzheimer de care sufera, a anuntat joi Presedintia Finlandei, informeaza AFP. Din cauza unui "stadiu avansat" al bolii neuro-degenerative, Martti Ahtisaari,…

- Brian Travers, membru fondator al trupei britanice UB40, a murit de cancer la varsta de 62 de ani, in casa lui din Birmingham, a relatat luni, 23 august, publicația The Guardian . „Cu mare tristețe anunțam decesul tovarașului nostru, fratele, membru fondator al UB40 și legenda muzicii Brian David Travers”,…

- O intamplare cu final fericit vine din Marea Britanie. O pisica i-a salvat viața stapanei, dupa ce aceasta a alunecat intr-o rapa din care nu a mai putut ieși de una singura. Iata ce spune echipajul de intervenție ca s-a intamplat.

- De astazi, brașovenii care doresc sa se vaccineze au la dispoziție centrele de vaccinare organizate in cadrul unitaților medico-sanitare și cabinetele medicilor de familie. Ultimul centru dintre cele organizate de Primarie impreuna cu DSP Brașov, cel de la Caminul pentru Persoane Varstnice din Noua…