Majoritatea copiilor de 2 şi 3 ani petrec prea mult timp în faţa ecranelor (studiu) Un studiu canadian publicat luni arata ca marea majoritate a copiilor de doi si trei ani depasesc timpul recomandat petrecut saptamanal in fata ecranelor si ca un factor asociat este timpul petrecut de mamele acestora in acelasi mod, relateaza AFP.



Noul studiu este limitat, circa 3.600 de copii, si realizat pe baza unui studiu condus intre 2011 si 2014, in care mamele au declarat orele petrecute in fata ecranelor de ele si copiii lor. Recomandarea Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) este de maxim o ora pe zi.



80% dintre copiii de doi ani si 95% dintre copiii de trei… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea asociaza ''influencerii'' cu mediul online, insa se pare ca si in lumea pasarilor exista astfel de indivizi care isi exercita influenta asupra grupurilor din care fac parte, informeaza marti Press Association. O echipa de oameni de stiinta din China a dezvoltat…

- Reprezentantii Spitalului Judetean de Urgenta ‘Sf. Pantelimon’ din Focsani sustin ca au fost respectate ‘regulile de igiena de baza si masurile prevazute in ghidul de izolare a unitatii medicale pentru vizitare nou nascutului’ in timpul vizitei efectuate, duminica, in sectia de Neonatologie de fostul…

- In cursul zilei de miercuri un incident s-a petrecut in incita Școlii Gimnaziale Schela, patru elevi de clasa a V-a acuzand stari de rau dupa ce ar fi consumat laptele și marul primit gratuit de la unitatea de invațamant. Elevii in varsta de 11 ani au primit ingrijiri medicale de specialitate…

- Organizația Mondiala a Sanatații a sfatuit recent parinții sa limiteze timpul pe care copiii il petrec in fața ecranelor, fie ca este vorba de telefoane, tablete sau televizoare, scrie Business Insider. Doi psihologi americani, Joe Clement și Matt Miles, specializați in educația copiilor, au scris o…

- Copiii sunt stresati atat la scoala, cat si acasa, asta arata un studiu realizat de Asociatia Mame pentru Mame. Aproximativ 58% dintre parintii din Romania cred ca programul incarcat al copiilor are un efect asupra sanatatii lor, cauzand dureri de cap.

- Experimentul realizat timp de doua saptamâni pe 400 de adolescenti nu a relevat o legatura între folosirea tehnologiei si problemele de sanatate mintala. Un nou studiu, publicat în revista Clinical Psychological Science, sugereaza ca timpul petrecut de adolescenti pe telefoane…

- Timpul petrecut in fata telefonului sau pe retelele sociale nu poate fi considerat vinovat pentru problemele de sanatate mintala ale adolescentilor, arata un studiu realizat de cercetatorii americani. Experimentul realizat timp de doua saptamani pe 400 de adolescenti nu a relevat o legatura intre folosirea…

- Copiii care cresc in zone cu clima mai calda și in cartiere prielnice mersului pe jos pot avea o tensiune arteriala mai mica decat cei care traiesc in zonele unde clima este mai rece și in cartiere cu trafic intens, arata concluziile unui nou studiu realizat la nivel european.Cercetatorii…