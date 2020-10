Stiri pe aceeasi tema

Jandarmii din Caraș-Severin au fost chemați in cartierul Govandari din Reșița, deoarece patru tineri consumau alcool și nu purtau...

- Un numar de 13 persoane urmeaza sa fie audiate intr-un dosar de trafic de droguri de risc si mare risc, respectiv ecstasy, cannabis si amfetamina. In urma unor perchezitii careau avut loc in judetele Timis si Caras- Severin, au fost ridicate 9 kilograme de cannabis si au fost descoperite 2 culturi…

- Polițiștii orașului Curtici cerceteaza un barbat de 30 de ani, din Birchiș, care in noaptea de 4/5 octombrie 2020, ar fi sustras din locuința tatalui concubinei sale, 21.000 de lei, 500 de euro și un lanț de aur de 37 de grame. The post Isprava unui indragostit din vestul țarii: a luat de la viitorul…

- Politistii brasoveni au deschis un dosar penal si efectueaza cercetari dupa ce mai multe persoane din localitatea Ormenis din judetul Brasov reclama ca nu pot vota pentru ca patronul unui magazin local le-ar fi oprit buletinele de identitate drept gaj pentru sumele datorate pentru cumparaturile facute.…

Polițiștii de frontiera din Satu Mare au impușcat, in noaptea de vineri spre sambata, doi barbați. Aceștia faceau parte dintr-un grup...

Un șofer din Caraș Severin a reusit o performanța demna de un cascador. Intr-un moment de neatenție, a pierdut controlul volanului, iar mașina a zburat intr-o rapa de pe marginea drumului. Accidentul s-a produse...

In intervalul miercuri ora 15:00 – joi ora 2:00, in Bihor, Arad, Hunedoara, Timiș și Caraș-Severin vor fi perioade cu instabilitate atmosferica...

Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) a demarat astazi, la orele pranzului, cautarea unor persoane care au cazut cu un ATV...