- Dezvoltatorii imobiliari care au proiecte in București pot scapa de obligația de a amenaja toate locurile de parcare prevazute in autorizații. De acum au la dispoziție un cont in care pot achita o taxa de 10 mii de euro pentru fiecare loc pe care nu vor sa-l mai construiasca.

- Ordonanța austeritații va duce la creșterea prețului la țigari, din 2024 Se propune majorarea nivelului accizelor pentru produsele din tutun prelucrat, incepand cu 1 ianuarie 2024. Forma finala a proiectului de lege privind masurile fiscale și cele de reducere a cheltuielilor bugetare prevede și majorarea…

- Asociația Energia Inteligenta a realizat o analiza a situației existente pe piața de energie electrica din perspectiva eliminarii/neeliminarii plafonarii prețurilor.Eliminarea legii plafonarii prețurilor la energie/gaze duce la aplicarea prețurilor existente in contractele in vigoare, arata…

- Apartamente mai sumpe și mai mici – este avertismentul dezvoltatorilor imobiliari la planul Guvernului de a majora taxa pe valoarea adaugata pentru vanzarea de apartamente. Dezvoltatorii spun ca va crește și evaziunea fiscala. Guvernul vrea sa elimine cota de TVA de 5 procente pentru locuințele mai…

- Retailul bancar european trebuie sa se concentreze pe doua prioritați strategice in urmatorii ani: reinventarea vanzarilor și a produselor, pe langa eforturile continue pentru gestionarea costurilor și procesul de digitalizare. Avansul tehnologic, dezvoltarea rapida a sectoarelor de fintech și de tehnologie…

- Proiectul de act normativ (HG) aflat zilele acestea in transparența decizionala este menit sa asigureacces echitabil la vaccinare pentru oricine, oricand și la orice varsta. Strategia de vaccinare nu impune vaccinarea obligatorie, dar da dreptul tuturor, mai ales pacienților cu boli cronice, sa se vaccineze…

- Nicușor Halici, președintele PSD Vrancea: PSD a oprit creșterea prețurilor la alimente! Au inceput sa fie vazute efectele masurii de plafonare a adaosurilor comerciale la alimentele de baza, care duce la scaderea semnificativa a prețurilor pentru 14 produse nelipsite din coșul de cumparaturi al fiecaruia…

- ”In primele sase luni din 2023 bancile au acceptat spre negociere 420 cereri trimise de consumatorii de servicii financiare catre Centrul de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB). Apetitul de negociere al bancilor este cu 27% mai mare fata de perioada similara din 2022, iar…