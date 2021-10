Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat luni, 4 octombrie, majorarea salariului minim net cu 10%, de la 1 ianuarie 2022, pana la 1.524 de lei. Astfel se majoreaza baza de impozitare si este posibil sa urmeze inclusiv majorarea amenzilor rutiere. “Codul Rutier actual prevede ca punctul de amenda are o valoare de 10% din…

- Guvernul a decis majorarea salariului minim pe economie la 2.550 de lei de la 1 ianuarie anul viitor, a anuntat premierul Florin Citu, dupa o noua runda de discutii cu partenerii sociali. Hotararea ar putea fi adoptata in sedinta executivului din aceasta dupa-amiaza. Dupa intalnirea de dimineata, reprezentantul…

- Guvernul propune o crestere bruta a salariului minim de aproape 11%, respectiv o crestere neta de 10%, de la 1 ianuarie 2022, si o formula de calcul care sa fie aplicata incepand cu aceeasi data si pentru anii urmatori, a declarat premierul Florin Citu, ieri, la reuniunea Consiliului National Tripartit…

- Guvernul ia in calcul creșterea neta a salariului minim net cu 10%, incepand cu 1 ianuarie 2022, dar si o formula de calcul care sa fie aplicata pentru anii urmatori, a declarat premierul Florin Citu, marti, la reuniunea Consiliului National Tripartit pentru Dialog Social, potrivit Agerpres . „As vrea…

- Guvernul propune cresterea salariului minim cu 10,9%, de la 1 ianuarie, de la 2.300 la 2.550 de lei. Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anuntat ca se estimeaza peste 1,9 milioane de beneficiari, impactul bugetar depașind 1,8 mld. lei. ”As vrea sa aprobam in premiera, sa avem o varianta a salariului…

- Salariul minim va CREȘTE cu aproape 11%. PROPUNEREA facuta de Guvern Guvernul propune o crestere bruta a salariului minim de aproape 11%, respectiv o crestere neta de 10%, de la 1 ianuarie 2022, si o formula de calcul care sa fie aplicata incepand cu aceeasi data si pentru anii urmatori, a declarat…

- ,,In acest moment suntem in etapa de negociere intre patronate si sindicate, iar Guvernul are propria proiectie cu privire la capacitatea de sustinere a majorarii salariului minim. In mod firesc, majorarea salariului minim se face de la inceputul anului. Insa, daca aceasta situatie a cresterii preturilor…

- ,,In acest moment suntem in etapa de negociere intre patronate si sindicate, iar Guvernul are propria proiectie cu privire la capacitatea de sustinere a majorarii salariului minim. In mod firesc, majorarea salariului minim se face de la inceputul anului. Insa, daca aceasta situatie a cresterii preturilor…