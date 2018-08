Stiri pe aceeasi tema

- Prim ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a primit astazi, 14 august, vizita unei delegatii a Congresului SUA condusa de Devin Nunes, presedintele Comitetului Permanent pentru Informatii din Camera Reprezentantilor a Statelor Unite ale Americii.Cu aceasta ocazie, inaltul oficial roman a salutat sprijinul…

- 'Nu e numai problema la presedinte, e vorba si de celelalte structuri care au participat in trecut la ceea ce am vazut ca s-a configurat ca facand parte din statul de drept. Am vazut si eu ca sunt foarte activi si fostul sef adjunct al SRI-ului, domnul Coldea, si domnul Maior care e ambasador in…

- Marea Britanie si Statelor Unite ale Americii vor incerca sa aprofundeze cooperarea dupa Brexit, afirma premierul britanic, Theresa May, dupa intalnirea pe care a avut-o la Londra cu presedintele american, Donald Trump.Theresa May s-a intalnit vineri, in resedinta de vara de la Chequers, cu…

- Senatorul din Louisiana, Statele Unite ale Americii, John Neely Kennedy, care a vizitat recent Rusia lui Vladimir Putin, a declarat ca de fapt cooperarea cu autoritatile ruse este ca si «cand ai avea de-a face cu mafia».

- Complexul Studentesc Tei va gazdui, sambata, de la ora 11.00, a doua editie a evenimentului Baseball Festival in care se vor confrunta nationalele de baseball ale Romaniei, Moldovei, Bulgariei si ​o selectionata a Statelor Unite ale Americii​,​ reprezentata de militarii stationati la baza militara…

- Statele Unite ale Americii au returnat bibliotecii Vaticanului o copie rara in latina a unei scrisori trimise de Cristofor Columb, in 1493, regelui Ferdinand și reginei Isabella ai Spaniei, in care anunța descoperirea Lumii Noi.

- Ministrul de Externe Teodor Melescanu a anuntat luni ca ambasadorul Statelor Unite in Romania, Hans Klemm, va fi inlocuit de o persoana care cunoaste limba romana, fara sa dezvaluie, insa, identitatea acesteia, titreaza News.ro . „Asteptam sa vedem daca i se ofera agrementul si dupa aceea va pot spune…

- Autorii Tara Skurtu, Andra Rotaru si Marius Chivu si-au anulat prezenta la un eveniment programat sambata la standul Statelor Unite ale Americii de la Bookfest 2018. SUA sunt tara invitata de onoare al Targului de Carte, desfasurat in perioada 30 mai-3 iunie la Romexpo.