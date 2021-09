MÂINI DE AUR – O tânără de 21 de ani din Oarța de Sus dă viaţă lemnului şi refuză să abandoneze tradiţia Cand spui Maramureș spui, printre altele, lemn și lucrari din lemn, spui meșteri iscusiți in aceasta arta a prelucrarii lemnului. Celebrele porți maramureșene din lemn sunt creația unor meșteri pricepuți care au dus tradiția din generație in generație. Chiar daca azi inoxul și kitsch-ul a luat locul lemnului in multe zone din județ, inca mai gasim case de lemn tradiționale și porți maramureșene in toata splendoarea lor, care nu ne lasa sa uitam ca lemnul se identifica cu Maramureșul. La Oarța de Sus am intalnit-o pe Giulia (21 de ani), care cocheteaza cu arta prelucrarii lemnului cam de la varsta… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

