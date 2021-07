Mâine, creştinii ortodocşi îl prăznuiesc pe Sfântul Ilie Traditia populara mai spune ca in dimineata zilei de 20 iulie se culeg plante de leac, in special busuioc, care sunt puse la uscat in casa, in camari. In aceasta zi, pe vremuri, femeile duceau busuioc la biserica pentru a fi sfintit, iar cenusa rezultata o foloseau in scopuri terapeutice, in special atunci cand copiilor le ieseau diferite bube. Noaptea spre Sfantul Ilie, daca fetele viseaza canepa care este verde, este semn ca se vor ma (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

