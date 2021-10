Stiri pe aceeasi tema

15 octombrie 2021| ALBA IULIA: Manifestari cultural-artistice care vor marca debutul Anului Centenarului Incoronarii. Programul evenimentului „Centenarul Incoronarii"…

- Joi seara, in Sala Baroca a Muzeului Național de Arta a avut loc un eveniment inclus in cadrul expoziției The Sunny Side of the Jazz, o seara comemorativa Liviu Tulbure, care a fost unul dintre cei mai cunoscuti fotografi din zona de vest a tarii. In deschiderea evenimentului Robert Șerban a evocat…

- In cadrul expoziției „On the Sunny Side of the Jazz” și a evenimentelor comemorative Liviu Tulbure, joi 16 septembrie, de la ora 19, va avea loc un concert in sala baroca a Muzeului Național de Arta Timișoara, unde vor fi prezenți Pap Diana și Nagy Bogy, voce, Horia Fagarașanu, pian, Horia Crișovan,…

- Stațiunea turistica Albac din Munții Apuseni gazduiește, in perioada 4 – 5 septembrie 2021, Targul Național de Turism Rural – unul dintre cele mai importate targuri de turism rural din Romania. Evenimentul este cel mai longeviv targ de promovare a turismului rural, reunind reprezentanții din turism…

- 4-5 septembrie 2021: PROGRAM Targul National de Turism Rural de la Albac. Oferte pentru turiști, gastronomie, expoziții și spectacole folclorice 4-5 septembrie 2021: PROGRAM Targul National de Turism Rural de la Albac. Oferte pentru turiști, gastronomie, expoziții și spectacole folclorice Stațiunea…

- SPES MUNDI – SPERANȚA LUMII Concert caritabil Duminica, 22 august, la Catedrala Romano-Catolica „Sfanta Fecioara Maria, Regina” din Iași, incepand cu ora 19:30 Intr-o lume care pune accent din ce in ce mai mult pe concurența, creand un hiatus intre starea naturala și cea sociala, denaturand rolul și…