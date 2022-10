Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua, marti, o vizita in Romania. Ea va fi primita, la Palatul Cotroceni, de presedintele Klaus Iohannis, cu care va avea convorbiri tete-a-tete. Potrivit agendei, primirea la Cotroceni va avea loc la ora 13,15. Tot marti, seful statului va participa…

- Veronica Dragalin, șefa Procuraturii Anticorupție, a efectuat o vizita de lucru la București, in perioada 10 – 11 octombrie. Din componența delegației din Moldova a facut parte directorul CNA, Iulian Rusu, dar și membri ai societații civile. In cadrul vizitei a fost prezent și Excelența sa, Ambasadorul…

- Presedinta Ungariei, Katalin Novak, va fi primita astazi la Palatul Cotroceni de presedintele Klaus Iohannis. In timpul vizitei oficiale la București, ea se va intalni și cu premierul Nicolae Ciuca. Este prima vizita in Romania a unui șef de stat din Ungaria in ultimii 12 ani.

- Proiectul „Fii avocat in școala ta!” – FAST pentru anul scolar 2022 – 2023 a fost lansat, sambata, ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, afirmand, cu acest prilej, ca acest proiect „insufla tinerilor sentimentul de incredere in justiție si in societate”, iar presedintele Uniunii Nationale a Barourilor…