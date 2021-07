Stiri pe aceeasi tema

- Moldova poate construi un parteneriat puternic si reciproc avantajos cu Romania, bazat pe un dialog sincer, ce va oferi solutii reale pentru problemele cetatenilor, va crea oportunitati de dezvoltare si va apropia si mai mult cele doua tari. Potrivit Infotag, despre aceasta a declarat vineri…

- Romania a sustinut ferm si continua sa sustina aspiratiile cetatenilor Republicii Moldova care se regasesc in amplul program de reforma propus de presedintele Maia Sandu si pe care noul Guvern il va duce la indeplinire, a declarat, vineri, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, dupa intalnirea…

- Șeful diplomației romane, Bogdan Aurescu, va avea vineri, 23 iulie, o intrevedere cu Maia Sandu. Anunțul a fost facut de instituția prezidențiala. Intr-un comunicat de presa, președinția menționeaza ca Bogdan Aurescu efectueaza vineri o vizita de lucru la Chișinau, fiind insoțit de o delegație…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, face, vineri, o vizita oficiala la Chisinau, convenita impreuna cu presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu. Aurescu va participa la ceremonia de acordare a unui nou ajutor umanitar din partea Romaniei, constand in donarea de catre Guvernul Romaniei a…

- Potrivit unui comunicat al MAE, Bogdan Aurescu este primul oficial al Uniunii Europene ce viziteaza Republica Moldova dupa alegerile anticipate din 11 iulie 2021.Programul de la Chișinau al ministrului roman de externe va include o intrevedere cu Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, precum și…

- „Intr-adevar, ieri, in Republica Moldova, cetatenii au votat cu o majoritate clara, o majoritate coplesitoare, in favoarea fortelor pro-europene, pro-democratice si pro-reforma. Este o victorie a democratiei, prin care cetatenii Republicii Moldova s-au exprimat in favoarea consolidarii statului de drept,…

- Cu ocazia sarbatorilor pascale, politicienii din Republica Moldova, s-au intrecut in felicitari pentru moldoveni. Președintele țarii, Maia Sandu, a transmis un mesaj de felicitare pentru țara, dar și de mulțumire pentru cei care sunt de veghe in vreme de pandemie. Presedintele a reamintit ca in acest…

- Acțiunile din Parlamentul de la Chisinau, potrivit careia Curtea Constitutionala a Republicii Moldova ar "uzurpa" puterea in stat, "arata dispret" fata de independenta Curtii, a declarat ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu. El a adaugat ca acțiunea este neconstituționala. "Am asistat,…