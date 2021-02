Stiri pe aceeasi tema

- Liderul grupului de initiativa pentru crearea Partidului Schimbarii, Stefan Gligor, considera ca Socialistii si Partidul Sor nu intentioneaza sa o voteze pe Mariana Durlesteanu in functia de prim-ministru, dar pe liderul Platformei DA, Andrei Nastase, cel care deja a fost inaintat de formatiunea sa…

- Instituirea unui nou Guvern condus de Natalia Gavrilița nu a fost susținuta în Parlamentul Republicii Moldova, informeaza ziarele de la Chișinau.Dupa patru ore de dezbateri, niciun deputat nu a votat în favoarea candidatei desemnate de președinta Maia Sandu.Platforma Demnitate…

- Liderul Partidului Uniunea Salvati Basarabia, Valeriu Munteanu, considera ca prin propunerea lui Igor Dodon privind desemnarea Marianei Durlesteanu la functia de prim-ministru, fostul sef de stat doreste sa evite declasarea alegerilor parlamentare anticipate.

- Platforma Pentru Moldova a hotarit ca va semna pentru candidatura Marianei Durleșteanu la funcția de prim-ministru, anunțata astazi de catre socialiști. „Consideram ca spectacolul de azi, regizat de președintele Maia Sandu și partidul sau, este o profanare a normelor constituționale și o bataie de Joc…

- Platforma „Pentru Moldova” va semna pentru desemnarea Marianei Durlesteanu in calitate de candidat la functia de premier. Intr-o declaratie difuzata presei se arata ca Mariana Durleșteanu este capabila sa formeze un cabinet de miniștri anti-criza.

- PSRM a propus-o drept candidat la functia de premier pe Mariana Durlesteanu. Declaratia a fost facuta de catre liderul PSRM, Igor Dodon, in cadrul unei conferinte de presa, in timp ce Natalia Gavrilita, candidatul desemnat de Maia Sandu, isi prezenta in plan programul de

- Igor Dodon are doar cuvinte de lauda la adresa Nataliei Gavrilita, propusa de Maia Sandu la functia de premier. Liderul PSRM a declarat ca o cunoaste pe Gavrilita inca din 2007 si ca este un profesionist. "Am avut o conlucrare foarte buna.

- Președintele Maia Sandu nu a facut nimic altceva decat sa mearga pe procedura prevazuta de Constituție. Este reactia liderul PDM, Pavel Filip, dupa ce Maia Sandu a desemnat-o pe Natalia Gavrilita drept candidat la funcția de prim-ministru.