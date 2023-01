Stiri pe aceeasi tema

- Este oficial. De luna viitoare angajatorii care platesc abonamente de sport angajaților vor avea anumite scutiri de taxe salariale. Legea a fost deja promulgata de președintele Romaniei și publicata in Monitorul Oficial. Potrivit documentului citat, „contravaloarea abonamentelor pentru utilizarea…

- Spre deosebire de operațiile deschise, procedurile minim invazive reduc semnificativ traumatismul operator. Raspunsul inflamator al organismului este astfel diminuat, scade rata de complicații, iar recuperarea se face mult mai rapid.

- In ciuda presiunilor publice din ultimii ani, niciun partid politic nu a modificat legea salarizarii in asa fel incat sa reglementeze sporurile pe care bugetarii le primesc pe langa salariul de baza. Initial sporurile au fost introduse in lege pentru a ajuta la cresterea indemnizatiilor bugetarilor…

- Razboi in Ucraina, ziua 260. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca țara sa se va mișca ”foarte atent, fara emoții, fara riscuri inutile”, in urma anunțului Rusiei ca iși retrage trupele dintr-o parte a regiunii Herson.

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, spune ca in curand coaliția va stabili procentul cu care vor fi marite pensiile și modul in care se va face acest lucru. Marcel Ciolacu a declarat, joi, la Targoviște, ca dupa ce va fi inchisa ordonanța pe energie și se va ști anvelopa bugetara necesara pentru compensarea…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a raspuns petiției al carei autor a cerut sa se acorde atenție acțiunilor și declarațiilor primarului din Odesa, Gennadi Truhanov. Raspunsul președintelui a fost publicat pe site-ul sau oficial. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski a afirmat, intr-un nou discurs, ca Rusia vrea ca regiunea Herson sa devina „o zona de excludere”, precizand ca ocupantii ruși „distrug sistemul de sanatate” din teritoriul pe care l-au ocupat, potrivit Hotnews . De asemenea, Volodimir Zelenski a mentionat ca Rusia,…