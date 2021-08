MAI: Programările pentru eliberarea cărţii electronice de identitate, epuizate din prima zi la Cluj-Napoca Programarile pe urmatoarele 30 de zile pentru eliberarea cartii electronice de identitate (CEI) la Cluj-Napoca au fost epuizate din prima zi a lansarii proiectului pilot. "In acest moment, aproximativ 450 de persoane au optat pentru emiterea noii carti electronice de identitate", informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) transmis, marti, AGERPRES. In functie de modul in care se va derula proiectul pilot pe parcursul a doua luni, incepand cu 1 octombrie, se va putea deschide si un al doilea ghiseu, ajungandu-se astfel la posibilitatea prelucrarii a 30 de solicitari zilnic.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Programarile pe urmatoarele 30 de zile pentru eliberarea cartii electronice de identitate (CEI) la Cluj-Napoca au fost epuizate din prima zi a lansarii proiectului pilot. "In acest moment, aproximativ 450 de persoane au optat pentru emiterea noii carti electronice de identitate", informeaza un comunicat…

- Toate programarile pentru carțile electronice de identitate au fost epuizate in Cluj-Napoca pentru urmatoarele 30 de zile. Daca proiectul pilot merge bine, din 1 octombrie se va putea deschide și un al doilea...

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anuntat, luni, inceperea programului pilot privind emiterea cartii de identitate electronica in cadrul unui proiect pilot desfasurat in Cluj-Napoca. „Astazi dam startul emiterii cartii de identitate electronica in cadrul unui proiect pilot, pentru care am…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anuntat, luni, inceperea programului pilot privind emiterea cartii de identitate electronica in cadrul unui proiect pilot desfasurat in Cluj-Napoca. "Astazi dam startul emiterii cartii de identitate electronica in cadrul unui proiect pilot, pentru care am…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anuntat, luni, inceperea programului pilot privind emiterea cartii de identitate electronica in cadrul unui proiect pilot desfasurat in Cluj-Napoca.

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anuntat ca, luni, se da startul emiterii cartii de identitate electronica, in cadrul unui proiect-pilot pentru care a fost ales municipiul Cluj-Napoca. "Suntem astazi in fata unui moment crucial pentru ceea ce inseamna atat parcursul institutional…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anuntat ca, luni, se da startul emiterii cartii de identitate electronica. Carțile identitate electronice vor fi emise in cadrul unui proiect-pilot pentru care a fost ales municipiul Cluj-Napoca. „Suntem astazi in fata unui moment crucial pentru ceea ce inseamna…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anuntat ca, luni, se da startul emiterii cartii de identitate electronica, in cadrul unui proiect-pilot pentru care a fost ales municipiul Cluj-Napoca. “Suntem astazi in fata unui moment crucial pentru ceea ce inseamna atat parcursul institutional…