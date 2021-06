Stiri pe aceeasi tema

- In ce priveste prenumele masculine, situatia este urmatoarea: - Paul - 79.042; - Paulica/Paulica - 1.152; - Pavel - 31.304; - Pavlov - 4; - Paval/Paval - 149; - Petre - 55.832; - Petrica/Petrica - 34.920; - Petrisor/Petrisor - 18.561; - Petronel - 4.829; - Petru - 129.763; - Petrus/Petrus - 3.202; -…

- Aproape 500.000 de romani isi serbeaza onomastica, astazi, la sarbatoarea Sfintilor Apostoli Petru si Pavel. Peste 370.000 sunt barbati.Astazi isi sarbatoresc onomastica cei ce se numesc Pavel, Petru, Petre, Petrica, Petrisor, Petronel, Paul, Paula, Petronela, Petruta, Petrita, Paulina, Paulica, Patra,…

- In vederea efectuarii de lucrari aferente unui proiect de retehnologizare, Colterm anunta ca intrerupe furnizarea apei calde la Punctul Termic 41, in ziua de vineri, 18 iunie, intre orele 9-17. Vor fi afectați consumatorii care locuiesc in imobilele arondate strazior: Sf. Ap. Petru și Pavel, Martir…

- Episcopia Italiei a organizat duminica o formare de voluntari și animatori pentru taberele și școlile de vara organizate in regiunea Triveneto. Evenimentul s-a desfașurat la Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Padova. La formare au participat 31 de persoane: tineri voluntari și formatori…

- In acest weekend, jandarmii vor avea in atentie si desfasurarea in conditii de siguranta a meciurilor de fotbal F.C. Viitorul 2 A.C.S. Recolta Gheorghe Doja si C.S. Axiopolis Cernavoda Popesti Leordeni, precum si a slujbei religioase oficiata cu ocazia sarbatorii Intrarii Domnului in Ierusalim Floriile,…

- Pentru siguranta participantilor la eveniment, circulatia autovehiculelor va fi restrictionata, duminica, 25 aprilie, in intervalul orar 06:00 14:00, a transmis Primaria Municipiului Constanta.Sarbatoarea crestina "Intrarea Domnului in Ierusalim" va fi marcata duminica, 25 aprilie, printr un eveniment…

- Primii creștini romani care sarbatoresc Invierea Mantuitorului Iisus Hristos sunt membrii bisericilor Romano-catolica, Reformata, Unitariana, Evanghelica lutherana și Evanghelica de confesiune augustana. In total, conform ultimelor date ale Institutului Național de Statistica, recepționate in urma…