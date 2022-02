Mai mulți turiști cazați la un motel s-au intoxicat cu clor Turiștii erau cazati la un motel din localitatea valceana Milcoiu.Cei sase au primit ingrijiri medicale la fata locului, fara a fi duși la spital. Echipajul CBRN – chimic, biologic, radiologic, nuclear a fost de asemenea trimis la motel pentru a face masuratori.Interventia salvatorilor din judetul Valcea a avut loc la un motel din satul Tepsenari, unde mai multe persoane au acuzat stari de rau dupa ce au inhalat, cel mai probabil, vapori de clor.„Ajunsi la fata locului, paramedicii SMURD si membrii echipei CBRN au constatat ca este vorba de 6 persoane adulte care se cazasera la motel. Acestea… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

