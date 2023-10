Stiri pe aceeasi tema

- Probleme pe lotul autostrazii Transilvania pe segmentul Nadașelu-Zimbor. Un viaduct va trece peste cimitir iar oamenii nu sunt de acord cu proiectul. Locuitorii din Nadașelu trag un semnal de alarma privind traseul viitorului viaduct al Autostrazii Transilvania, tronsonul Nadașelu-Zimbor. Ei susțin…

- Inca doua avioane TAROM au adus in țara romani amenințați de reizbucnirea luptelor dure din Orientul Mijlociu. Avioanele au aterizat la ora 3 și 5 minute și la ora 4 și 15 minute. Compania naționala aeriana a facut și ieri doua astfel de curse speciale, intre Tel Aviv și București, in timp ce Wizz Air…

- Dupa tragediile din ultima perioada cauzate de persoane sub influența drogurilor, Marcel Ciolacu a declarat toleranța zero acestor substanțe, intr-un discurs susținut la Ministerul Justiției. „Cred ca astazi societatea asteapta de la noi un raspuns foarte clar, foarte ferm si foarte direct cu privire…

- Alimentele cu potential periculos pentru sanatatea consumatorilor semnalate prin intermediul Sistemului Rapid de Alerta pentru Alimente si Furaje (SRAAF) ar putea ajunge pe rafturi si in cosurile consumatorilor din pricina protestului medicilor veterinari care au suspendat toate controalele din piata,…

- Reprezentantii partidului Alianta pentru Unirea Romanilor au anuntat, luni, ca din cauza unei brese de securitate cu care Platforma AUR s-a confruntat, formatiunea a decis sa suspende momentan functionarea aplicatiei pana la remedierea problemelor identificate. „Compania care a realizat platforma a…

- Concentratia de substante chimice potential periculoase din praful colectat de la bordul Statiei Spatiale Internationale (ISS) o depaseste pe cea prezenta in multe dintre locuintele din Statele Unite sau din vestul Europei, releva un studiu recent, relateaza miercuri DPA/PA Media, potrivit Agerpres.In…

- Elon Musk, șeful Twitter, a prezentat noul logo al rețelei de socializare, care consta intr-un „X” alb pe fond negru, inlocuind astfel clasicul simbol al pasarii albastre. Prin intermediul unui tweet publicat luni dimineața, directorul general Linda Yaccarino a anunțat: „X este aici! Hai sa facem asta”.…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Stanca(Romania) efectueaza cercetari in privința unui cetațean din Republica Moldova care a incercat sa introduca ilegal in tara recipiente cu substante periculoase. Astfel, joi, 20 iulie, in jurul orei 12.00, s-a prezentat pentru…