Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit ultimelor date oficiale furnizate de Eurostat, Romania avea anul trecut cei mai puțini tineri din Europa care și-au continuat studiile și dupa cei patru ani de liceu. Suntem, practic, o țara de liceeni cu sau fara diploma de bac.

- Deputații incearca din nou sa-i scoata pe polițiști de la examinarea pentru obținerea permiselor auto, pe motiv ca ar fi termenele prea lungi la programari. In realitate, cauza termenelor lungi o reprezinta lipsa de profesionalism a școlilor de șoferi, care scot ”repetenți” pe banda rulanta, susțin…

- Proiect de ordin de ministru al Educației de aprobare a procedurii de intocmire a unui registru de declarații de interese in invațamantul preuniversitar. Documentul este in consultare publica pana ae 4 noiembrie, iar prevederile ar urma sa se aplice de la 1 ianuarie 2024. Acest proiect prevede ca profesorii…

- Minorii ar putea intra gratuit in muzee si colectii publice aflate in subordinea autoritatilor publice locale sau centrale daca o propunere a deputatului PNL Olt Gigel Stirbu va fi acceptata. Parlamentarul liberal, a explicat, intr-o declaratie pentru AGERPRES, ca a initiat aceasta modificare legislativa…

- Legislația in vigoare iți permite sa obții permisul de conducere inca de la varsta de 16 ani. La 16 ani, tinerii pot obține permis de conducere in Romania. In cazul tinerilor care aleg sa devina șoferi, ei trebuie sa știe ca pot conduce trei categorii de autovehicule, dupa ce au finalizat cu succes…

- Fundația World Vision Romania a dat publicitații raportul ”Bunastarea copilului din mediul rural”, in care constata nivelul ridicat de violența la care sunt expuși copiii din mediul rural, la școala. Doi din zece copiii din școlile de la țara spun ca violența este prezenta mult sau foarte mult in clasa…

- ????Tinerii din oraș au primit ce și-au dorit! ✅Probabil ca mulți dintre dumneavoastra ați putut observa ca Parcul Municipal Berc a fost dotat cu noi facilitați. ????Un fileu, pentru jocuri ca „fotbal-tenis” și „biscuite” și mai multe hamace, pentru petrecerea timpului liber in condiții cat mai bune.…

- Primaria Municipiului Zalau deruleaza programe investiționale privind reabilitarea unitaților de invațamant, iar zece școli și gradinițe urmeaza sa intre in proces de modernizare. De asemenea, este in procedura de achiziție un proiect pentru dotarea cu mobilier și echipamente tehnologice a tuturor unitaților…