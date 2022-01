Stiri pe aceeasi tema

- Creșterea extrem de rapida a numarului de imbolnaviri cu noul coronavirus, inrosește din nou harta ratelor de infectare. In Cluj au intrat de astazi in vigoare restricții, dupa ce rata de infectare a depașit 3 cazuri la mia de locuitori. Este primul județ care ia astfel de masuri in acest val 5. Astfel,…

- Conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica a Județului Timiș, rata de infectare la 20 decembrie pentru o mie de locuitori in judetul Timis este de 1,04 in scadere fata de duminica cand era 1.07. Rata a scazut si in Timisoara, de la 1,42 cat a fost pe 18 decembrie, la 1,36. Daca duminica…

- BILANȚ PARȚIAL 25 noiembrie| 2.104 cazuri COVID și 177 decese inregistrate in Romania, in 24 de ore BILANȚ PARȚIAL 25 noiembrie| 2.104 cazuri COVID și 177 decese inregistrate in Romania, in 24 de ore Romania se afla pe finalul valului 4 al pandemiei. Autoritatile au anuntat datele privind infectarile…

- Astazi, 13 noiembrie, numai comuna Ceahlau mai este in scenariu roșu SARS-COV-2, cu o rata a infectarilor de 7,54 la mia de locuitori. Toate celelalte localitați au o incidența sub 6 la mie. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate doar 54 de noi infectari in județul Neamț, 19 din Piatra Neamț, potrivit…

- Toate judetele sunt in scenariul rosu, cu exceptia judetului Suceava, care raporteaza o incidenta sub trei cazuri la mie. La polul opus, judetul Ilfov, cu o incidenta de 10,19 cazuri la mie, se mentine pe primul loc in randul judetelor cu cea mai mare rata de infectare.Autoritatile au confirmat aproape…

- 58 de localitați din județul Suceava, din totalul de 114, sunt in scenariul verde, avand o incidența mai mica de doua cazuri de covid la mia de locuitori. Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unitați administrativ teritoriale, din cele 114 localitați, doua nu au cazuri de coronavirus, 8 au cate…