Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe localitati din judetul Harghita au ramas fara current electric, sambata seara, in urma vantului puternic care a afectat posturile de transformare. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Harghita, au ramas nealimentate cu energie electrica localitatile Tulghes, Corbu,…

- Comuna Subcetate a ramas nealimentata cu curent electric, sambata seara, dupa ce un copac a cazut peste firele de electricitate, in urma unei furtuni, potrivit Agerpres. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, o echipa a distribuitorului de energie electrica intervine…

- Aproape 15 hectare de vegetatie uscata, lastaris si gunoi menajer au ars, sambata dupa-amiaza, la marginea localitatii Jurilovca, intr-un incendiu cauzat de utilizarea focului deschis in spatii deschise, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta, potrivit Agerpres. Citește…

- Mai multe alunecari de teren s-au produs in ultima perioada in localitatea brasoveana Magura. In satul Pestera o casa este in pericol de a fi afectata, iar un grajd a cazut la pamant dupa ce valul de pamant a plecat la vale, potrivit news.ro. Conform datelor furnizate sambata de Inspectoratul…

- Pompierii au fost solicitati prin serviciul 112 sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit duminica seara la un depozit de materiale de constructii din localitatea Scobinti, judetul Iasi, potrivit Agerpres. Citește și: Starnit de JUDECATORII ICCJ, fostul ministru Berceanu a dat `BOMBA`:`Bechtel...…

- Incidente au avut loc, duminica seara, in zona Stadionului Wembley din Londra, inaintea finalei Campionatului European, potrivit news.ro. Potrivit Le Figaro, zeci de persoane care nu aveau bilete la meci au fortat barajele din jurul stadionului pentru a ajunge in arena. Stewarzii au…

- Mai multe gospodarii din orasul Macin si din satul Jijila au fost afectate, duminica dupa-amiaza, de o ploaie torentiala, pompierii intervenind pentru scoaterea apei, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Delta, potrivit Agerpres. Cele mai multe gospodarii afectate, respectiv…

- Australianul Nick Kyrgios, locul 60 ATP, a anuntat in social media ca a decis sa se retraga de la Jocurile Olimpice, potrivit news.ro. “Am vrut doar sa va anunt ca am decis sa ma retrag de la Olimpiada. Este o decizie pe care nu am luat-o usor. A fost visul meu sa reprezint Australia la Jocurile…