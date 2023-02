Mai multe baloane rusești ce au survolat capitala Kiev au fost doborâte Sase baloane rusești au aparut deasupra capitalei ucrainene Kiev si majoritatea au fost doborate de antiaeriana ucraineana, a anuntat miercuri administratia militara a orasului, conform euronews.ro . Baloanele ar fi purtat cu ele reflectoare unghiulare – tinte false care sa deruteze antiaeriana – sau echipamente de recunoastere, mai afirma administratia militara a Kievului, fara a preciza cand au fost semnalate respectivele baloane, dar chiar in aceeasi zi au fost declansate la Kiev sirenele de raid aerian. „Conform informatiilor in curs de clarificare, acestea au fost baloane care s-au deplasat… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

