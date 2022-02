Stiri pe aceeasi tema

- Peste 170 de centre de vaccinare din țara se inchid, iar o parte dintre centrele de vaccinare cu adresabilitate redusa vor fi transformate in centre de testare sau vor funcționa in format hibrid și vor efectua atat imunizari, cat și vaccinari. Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu…

- 171 de centre de vaccinare din țara se inchid, din cauza numarului mic de persoane care le trec zilnic pragul, a anunțat, joi, coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița. De asemenea, o parte dintre centrele de vaccinare cu adresabilitate redusa vor fi transformate in centre de testare…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a anunțat, joi, ca 171 de cabinete de vaccinare – care au extrem de puține doze administrate zilnic – isi vor incheia activitatea. In plus, alte centre vor fi transformate in unele de testare, iar altele vor functiona in sistem hibrid,…

- Peste 170 de centre de vaccinare se inchid, pentru ca au activitate redusa. Altele vor fi transformate in centre de testare, anunța Mediafax. Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a anuntat, joi, ca 322 de cabinete de vaccinare au activitatea redusa, respectiv…

- Incepand din 2 februarie, Franța va incepe sa elimine din masurile menite sa lupte impotriva pandemiei de COVID-19, printre care se numara și purtarea mastii in exterior impusa in anumite zone, a anunțat joi premierul Jean Castex.

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare anti-COVID, Valeriu Gheorghita, afirma ca rata de vaccinare in populatia adulta cu cel putin o doza de ser este de aproape 50-. Statisticile releva o rata scazuta de imunizare in randul persoanelor varstnice, care constituie categoria cea mai vulnerabila…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare anti-COVID, Valeriu Gheorghita, afirma ca rata de vaccinare in populatia adulta cu cel putin o doza de ser este de aproape 50%. Statisticile releva o rata scazuta de imunizare in randul persoanelor varstnice, care constituie categoria cea mai vulnerabila…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare anti-COVID, Valeriu Gheorghita, a transmis un mesaj pro-vaccinare destinat etniei rome. In mesajul video, Gheorghița spune in limba romani: „Nu te teme! Nu e nimic rau! Hai sa facem vaccinul!”. Iulian Paraschiv, președintele Agenției Naționale…