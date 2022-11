Mai mult de două treimi dintre români mănâncă săptămânal zacuscă de casă Se fac pe lume tot felul de studii și analize despre toate fenomenele, obiceiurile sau obiectele lumii inconjuratoare. Sincer, la un studiu cat se poate de științific despre consumul de zacusca la romani nu m-aș fi așteptat… Și se pare ca in Romania zacusca este o mancare indispensabila. Peste doua treimi din populație consuma in fiecare saptamana zacusca. Astfel, potrivit celui mai recent sondaj pe un eșantion mare realizat de Malagrow Romania, pe intreg teritoriul țarii, 40 la suta din populație consuma zacusca de mai multe ori pe saptamana, iar unul din patru romani mananca o data pe saptamana… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

