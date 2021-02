Mai mult de 2.000 de oameni nu au primit a doua doză de vaccin COVID-19 Peste 2.000 de oameni nu au primit a doua doza de vaccin din diverse motive, dupa cum arata Valeriu Gheorghița, președintele CNCAV. Unul dintre motivele invocate pentru neprezentarea la rapel este ca oamenii au fost diagnosticați cu COVID-19 dupa prima doza. Valeriu Gheorghița a explicat, conform Libertatea : „Sunt pe de o parte explicațiile date de o parte dintre persoane ca au fost diagonsticate cu SARS-Cov-2 dupa doza unu, de asemenea sunt persoane care probabil au amanat din diverse motive. Insa nu putem spune ca acele persoane nu se vor prezenta pentru doza e rapel. Exista aceasta diferența… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva coronavirusului, Valeriu Gheorghița, a declarat marți ca studiile arata ca o persoana care se infecteaza cu Covid-19 dupa ce a primit prima doza de vaccin trebuie sa aștepte sa se vindece și la circa o luna poate face rapelul sau poate relua schema de vaccinare…

- Prima persoana din Romania vaccinata impotriva COVID-19, asistenta medicala Mihaela Anghel de la Institutul Național de Boli Infecțioase "Prof. Dr. Matei Balș" din București, a primit duminica, 17 ianuarie, a doua doza a vaccinului impotriva noului coronavirus (rapelul).

- Prima tranșa de vaccin anti-COVID produs de compania americana Moderna au ajuns in Romania ieri seara, 12 ianuarie. Sunt aproximativ 14.000 de doze. Dozele de vaccin anti-COVID vor fi stocate la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara Cantacuzino din București. Romania va primi…

- Prima transa de vaccin anti-Covid, produs de compania Moderna, va sosi miercuri in Romania. In acest context, medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare, a explicat cine va decide ce tip de vaccin va fi administrat fiecarei persoane, dar și cum vor fi distribuite dozele in centrele…

- Romania a primit, miercuri dimineața, inca 150.000 de doze de vaccin anti-coronavirus, din cota pe care o are repartizata pentru luna aceasta prin mecanismul comun al Uniunii Europene. Dintre acestea, 40.000 de doze au fost aduse in București cu o aeronava care a aterizat pe aeroportul Henri Coanda…

- Primul oficial din Romania care s-a imunizat impotriva Covid-19 este Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare. Valeriu Gheorghița a fost vaccinat la centrul amenajat in policlinica Spitalului Militar Central din București. Timp de 15 minute de la vaccinare, Valeriu Gheorghița…

- Campania de vaccinare anti-COVID incepe duminica, la ora 9:00 in doua spitale din Bucuresti si in alte opt spitale din tara, dar si in mai multe state europene. Prima persoana vaccinata in Romania ar urma sa fie un cadru medical de la Institutul ”Matei Bals” din Capitala.

- Sondaj Avangarde. Doar 30% dintre romani declara ca se vor vaccina. Marius Pieleanu, directorul Avangarde, a dezvaluit, luni, la Antena 3, datele unui sondaj recent de opinie care a cuprins mai multe subiecte, printre care și cele legate de pandemie. Astfel, potrivit sociologului, sondajul arata ca…