Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta dieta te poate ajuta sa scapi de 3 sau 4 kilograme in doar o zi. Este ideala pentru evenimentele anunțate in ultimul moment. Este o dieta recomandata pentru zilele de weekend, atunci cand suntem relaxați și atunci cand corpul nostru suporta mai ușor procesul de detoxifiere. Profita acum : Oferta…

- Unul dintre cel mai complexe sisteme care exista este organismul omenesc. Puterea gandului și puterea cuvantului rostit este insoțita de o energie incredibila de vindecare și tratarea unei boli fara vindecarea spirituala este aproape inutila. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum…

- Dafinul este un adevarat dar de la Mama Natura. Chiar daca este deseori folosita ca un ingredient pentru asezonare, aceasta planta super sanatoasa este o alternativa perfecta la medicamente. Poate fi folosita ca un remediu natural, ajutandu-te sa tratezi diferite probleme de sanatate. Profita acum :…

- Organismul se poate curața de toxine destul de rapid și eficient, iar primul pas este sa umpleți cada sau un vas cu apa calda. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Oferta…

- Nutriționiștii recomanda sa facem mișcare minim 30 de minute pe zi și sa mancam sanatos, sa evitam produsele procesate și sa mancam cat mai natural. In afara de aceste lucruri, exista anumite soluții foarte simple care ne pot ajuta sa scapam de kilogramele in plus, fara un efort prea mare. Profita acum…

- Combinația de miere și scorțișoara nu numai ca este una extrem de delicioasa, este și eficienta in tratarea multor boli. Reduce colesterolul și nivelul de zahar din sange, elimina mulți dușmani ai sanatații și ucige multe virusuri. Ajuta la vindecarea unui numar impresionant de boli. Profita acum :…

- Medicii specialiști recomanda ceaiul de ghimbir pentru a rezolva sau ameliora multe probleme de sanatate. Ghimbirul este extrem de bogat in vitamine, minerale și principii active și se folosește cu succes inca din antichitate, avand un numar impresionant de beneficii pentru sanatate. Profita acum :…

- Un fenomen ciudat are loc intr-un cartier din Cluj-Napoca. Oamenii nu pot sa se mai odihneasca din cauza zgomotelor, astfel ca au facut mai multe plangeri catre primaria orașului, in contextul in care aceasta problema este veche, iar demersurile de pana acum nu au avut succes. Profita acum : Oferta…