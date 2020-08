Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al MAI, Monica Dajbog a susținut, duminica, o declarație de presa prin care a raspuns criticilor unor persoane care au incercat in ultimele zile sa “acrediteze ideea ca lucrurile nu sunt suficient gestionate și ca polițiștii și jandarmii ar putea scapa situația de sub control”.…

- 30 de mașini au fost indisponibilizate de polițiști, in urma unor acțiuni care au avut loc in București. Au fost constatate și cinci infracțiuni, intre care conducerea sub influența unor substanțe psihoactive.Purtatorul de cuvant al MAI, Monica Dajbog, a declarat, sambata, ca in București,…

- Politia si Jandarmeria sunt pregatite sa intervina cu dispozitive speciale, in cazul unor eventuale incidente care ar putea avea loc la priveghiul liderului clanului Duduianu, Emi Pian, si neaga totodata ca ar fi distribuit masti numerosilor participanti prezenti la vila acestuia din Rahova. Potrivit…

- Amenzi de 14 mii de lei la priveghiul liderului interlop Emi Pian, unde s-au strans sute de persoane fara masca și distanțarea fizica, obligatorii prin lege. Zeci, poate chiar sute de oameni stau practic lipiți unul de altul, iar Poliția și Jandarmeria sunt ținute la poarta. Se intampla in Sectorul…

- Traian Basescu a comentat la Romania TV cazul mortii interpolului Florin Mototolea, poreclit "Emi Pian". "In momentul de fata, Ministerul de Interne este relativ dezarmat din punct de vedere al informatiilor. De ce? DGIPI a fost amputat si lasat sa aprinda lumanari la Ministerul de Interne.…