- Coreea de Nord a condamnat, vineri, vizita portavionului USS Ronald Reagan in portul Busan, din Coreea de Sud, și a acuzat SUA ca au atins „cel mai avansat stadiu” al planului lor in vederea unui razboi nuclear, scrie agentia oficiala nord-coreena de presa KCNA, relateaza AFP, potrivit News.ro.

- Portavionul american Ronald Reagan a ajuns joi in portul sud-coreean Busan, informeaza Kyodo, potrivit Agerpres. Agentia apreciaza ca evenimentul este un gest de etalare a fortei, ca reactie la amenintarea nucleara si cu rachete din partea Coreei de Nord. SUA, Japonia si Coreea de Sud au desfasurat…

- Forțele de Aparare Israeliene (IDF) afirma ca au lansat atacuri aeriene multiple impotriva infrastructurii critice a Hamas. Printre țintele atacate se numara și o moschee din regiunea Jabaliya, care era utilizata drept „resursa operaționala"

- Munitiile nord-coreene pe care Washingtonul suspecteaza ca Phenianul doreste sa le furnizeze Moscovei ar putea ajuta armata rusa in efortul sau de razboi in Ucraina, fara sa se contureze deocamdata o legatura strategica foarte clara intre cele doua tari.

- Coreea de Nord are stocuri vaste de muniții pentru a ajuta Rusia, dar este greu de crezut ca ar putea trimite rapid cantitați semnificative catre Moscova, au explicat analiștii citați de Associated Press.Liderul nord-coreean Kim Jong-un a sosit marți in Rusia pentru o intalnire cu președintele Vladimir…

- Statele Unite, Coreea de Sud si Japonia au efectuat marti exercitii navale comune in apropierea Peninsulei Coreene, in contextul in care Phenianul a acuzat Washingtonul de crearea ''celor mai instabile ape, cu pericolul unui razboi nuclear'', informeaza Reuters.

- Agentia oficiala de presa nord-coreeana KCNA a avertizat marti ca exercitiile militare comune ale Coreei de Sud si Statelor Unite ar putea declansa un "razboi termonuclear", informeaza AFP.

- Lansarile, despre care armata a spus ca au avut loc sambata in jurul orei 4 dimineata (1900 GMT vineri), se produc pe fondul relatiilor dintre cele doua Corei care sunt la unul dintre cele mai joase niveluri de pana acum si in timp ce Phenianul pastraeza tacerea cu privire la soarta unui soldat american…