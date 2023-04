MAI a dat startul la admitere în școlile postliceale de agenți și subofițeri! Numarul locurilor la școlile postliceale de poliție, jandarmi și pompieri a fost dublat, pentru anul școlar 2023-2024, fața de anul trecut. Conform Hotararii de Guvern, vor fi 5.760 locuri pentru anul I la invațamantul postliceal militar organizat de Ministerul Afacerilor Interne. Examenele de admitere in școlile MAI se vor organiza in doua sesiuni. In prima, vor fi disponibile 2880 de locuri. Pentru prima sesiune de admitere in școlile MAI, cererile se vor depune incepand cu 20 aprilie pana pe 5 mai, inclusiv in zilele de sambata și duminica. Pana pe 15 mai se preda dosarul de recrutare. Tot… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

