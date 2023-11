Stiri pe aceeasi tema

- CFR SA anunta luni dimineata ca traficul este deschis pe toate magistralele feroviare si ca nu sunt trenuri blocate, in conditiile in care, la sfarsitul saptamanii trecute, circulatia feroviara in sud-estul tarii a fost afectata de caderile de zapada si de viscol. ”Compania Nationala de Cai Ferate CFR…

- ”Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA va informeaza ca la aceasta ora traficul feroviar este deschis pe toate magistralele feroviare, inclusiv pe sectiile de cale ferata de pe raza Sucursalelor Regionale CF Constanta si Galati, nu sunt linii CF inchise si nici trenuri blocate. Pe raza SRCF Galati,…

- Circulația trenurilor se desfașoara in condiții dificile, ninsoare și vant puternic cu rafale de 95 km/h - 100 km/h, pe raza județelor din sud - estul țarii, informeaza Compania Naționala de Cai Ferate CFR SA. La ora 8.

- CFR Calatori a introdus mai multe restricții incepand de sambata seara, 25 noiembrie, ora 19.00, din cauza vremii nefavorabile care afecteaza mai multe zone din țara și ținand cont de avertizarile meteo pentru aceasta perioada, se arata in comunicatul companiei.„Aceste restricții se aplica in special…

- CARAS-SEVERIN – Viteza si confort sporit, in locul senzatiilor de neuitat ale voiajelor cu trenul de la Caransebes la Resita! Operatorul de la care se asteapta imbunatatirea serviciilor feroviare tur-retur intre cele doua municipii este acelasi care le-a prestat si pana acum: CFR Calatori. O va putea…

- Mai multe restrictii de circulatie vor fi instituite pe DN 3, in judetul Calarasi, in perioadele 17 - 20 octombrie si 23 - 27 octombrie, avand in vedere efectuarea unor lucrari de reparatii, potrivit Agerpres.Potrivit IPJ Calarasi, in perioadele 17 - 20 octombrie si 23 - 27 octombrie, vor fi instituite…

- Ministerul de Finanțe a propus un proiect de lege care prevede obligativitatea asigurarii RCA pentru trotinetele și bicicletele electrice cu o viteza maxima mai mare de 25 km/h, atat pentru persoane fizice, cat și pentru firme, scrie Hotnews.„Vor intra sub obligația de asigurare și vehicule ce conform…

- COMUNICAT DE PRESA CIRCULATIE FEROVIARA AFECTATA DE GREVA DE AVERTISMENT DIN DATA DE 15 SEPTEMBRIE 2023 Bucuresti, 14 septembrie 2023 Urmare adreselor oficiale primite din partea FEDERATIEI NATIONALE FEROVIARE MISCARE COMERCIAL VAGOANE si a ALIANTEI SINDICALE A FEDERATIILOR DRUM DE FIER ndash; ELCATEL,…