Magicianul de la Abracadabra vine la Buzau

Teatrul „George Ciprian”, in parteneriat cu Fundația Abracadabra, invita copiii și intreaga familie la „Festivalul vacanței – Poveștile celor trei țari”, eveniment teatral in aer liber care va avea loc duminica, 9 septembrie, ora 11:00, in curtea teatrului. Echipa artistica este coordonata de cunoscutul actor Marian Ralea. Durata evenimentului va fi de 2 ore, timp in care copiii vor participa la realizarea costumelor și a maștilor ce le vor fi de folos intr-un traseu inițiatic prin lumea poveștilor, construit pornind de la personaje din mitologia romaneasca. In calea lor, cei mici se vor intalni…