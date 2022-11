Magda din România este protagonista campaniei globale #ProudToBeJYSK Magda din Romania este unul dintre cei trei protagoniști ai noii campanii globale de Employer Branding lansata de JYSK la inceputul lunii noiembrie, #ProudToBeJYSK. Scopul campaniei este de a arata cum este sa lucrezi la JYSK și de a le mulțumi tuturor celor peste 30.000 de angajați ai companiei. Campania #ProudToBeJYSK se va desfașura pe parcursul a trei saptamani in toate țarile in care JYSK activeaza, iar povestea Magdei va ajunge astfel in 48 de țari. #ProudToBeJYSK iși propune sa le mulțumeasca angajaților JYSK pentru munca lor, dar și sa atraga mai mulți candidați, care pot… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

