- Alimentele, produsele pentru sport si fitness, jucariile, cartile, bijuteriile si cele pentru casa sunt categoriile care au inregistrat, anul acesta, cele mai mari cresteri ale vanzarilor in mediul online, la nivel mondial, iar vanzarile online de alimente si produse necesare „noii normalitati” au…

- Atu Tech (a2t.ro), cel mai mare magazin online de sisteme de securitate din Romania, conform cifrei de afaceri, a inregistrat de Black Friday vanzari de peste 1 milion de euro, in creștere cu 40% fața de Black Friday-ul trecut. Cea mai mare comanda, cu cele mai multe produse, facuta de un client in…

- Ziua de Black Friday 2020 organizata de eMAG vineri, 13 noiembrie, a batut toate recordurile istorice și a evidențiat schimbarile comportamentului clienților. eMAG a inregistrat, intr-o singura zi, 12,4 milioane de vizite, cu 1,6 milioane peste 2019, și produse comandate in valoare de 585,7 milioane…

- Piata de digital din Romania va depasi valoarea de 80 mil. euro in acest an, in crestere cu peste 45% fata de 2019 Piata de digital din Romania depaseste in acest an valoarea de 80 de milioane de euro, in crestere cu peste 45% fata de cuantumul din 2019, reiese din datele IAB - asociatia industriei…

- A 10-a ediție Black Friday la eMAG vine cu mai multe premiere pentru clienți: pe 13 noiembrie, peste 4 milioane de produse vor avea reduceri totale de 300 de milioane de lei, oferite de catre eMAG și de sellerii din Marketplace. Magazinul estimeaza ca in aceasta ediție aniversara de Black Friday 2020…