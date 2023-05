Magazinele Enel din judetele Constanta si Tulcea, inchise in minivacanta de 1 Iunie si Rusalii

Stiri pe aceeasi tema

- Fondurile programului „Casa Verde Fotovoltaice” alocate Regiunii Nord-Est s-au epuizat in 5 minute. Inscrierile pentru Regiunea Nord-Est, in Programul „Casa Verde Fotovoltaice”, s-au incheiat in primele cinci minute de la deschiderea sesiunii de finantare. Anuntul a fost facut luni de Administratia…

- Magazinele Enel din judetele Calarasi, Constanta, Ialomita si Tulcea vor fi inchise in data de 1 Mai 2023, zi libera legala. Serviciul de call center va fi disponibil in aceasta zi numai pentru informatii in sistem automat precum transmiterea indexului, detalii despre factura si sold. In celelalte zile,…

- Ciclon mediteranean peste Romania! ANM a emis o noua alerta meteo pentru mai multe județe din țara, fiind vizate mai multe zone de cod galben de ploi și vant puternic. Așadar, romanii trebuie sa se obișnuiasca cu ploile puternice in aceasta perioada. Mai mult, in zone precum Constanța, Tulcea, Ialomița…

- ​​Meteorologii anunta ca in mare parte a tarii va ploua si va fi vant puternic, pana joi seara, iar pentru patru judete a fost emisa avertizare cod galben. Administratia Nationala de Meteorologie a emis o noua informare meteo pentru intervalul marti, ora 18.00 - joi, ora 20.00, vizand ploi moderate…

- Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat marți, 18 aprilie, o informare meteo de ploi moderate cantitativ, valabila de la ora 18.00 și pana joi seara, dar și un cod galben de ploi, valabil pana maine, 19 aprilie.In intervalul 18 aprilie, ora 18.00-20 aprilie, ora 20.00, vor fi ploi moderate…

- Magazinele Enel din judetele Constanta, Tulcea, Calarasi si Ialomita vor fi inchise in intervalul vineri, 14 aprilie luni, 17 aprilie 2023, zile libere legale. Serviciul de call center va fi disponibil in aceasta perioada numai pentru informatii in sistem automat precum transmiterea indexului, detalii…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis marti dimineata doua atentionari nowcasting Cod galben de ceata valabile in localitati din patru judete din sudul tarii.In zone din Constanta, Tulcea, Ialomita si Calarasi se va semnala local ceata care determina scaderea vizibilitatii sub 200 m, izolat…

- 75 de școli din 8 județe ale țarii fac parte din concursul de colectare separata a deșeurilor, in cadrul programului Azi pentru Maine , implementat de Asociația CSR Nest. Concursul, ajuns la a patra ediție consecutiva, a inceput de la 1 martie și se desfașoara pana la incheierea anului școlar. Județele…