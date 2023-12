Magazinele ANAF, praf în ochii românilor săraci Știm toți ca la controalele ANAF se confisca marfa ilicita cu ocazia acestor raiduri. Unde ajunge ea? In unul dintre cele opt magazine ANAF din intreaga țara. In București, ANAF are magazin in str. Mariuca nr. 14. Ziarul Puterea a vizitat locația pentru a va spune ce puteți gasi acolo, la ce prețuri și daca merita un drum pana in sectorul 4. Daca visați sa gasiți obiecte scumpe și de calitate intr-un magazin ANAF, va sfatuim sa va luați gandul de la așa ceva. Am vizitat magazinul ANAF din sectorul 4 și am ramas cu un gust amar. La fel și mulți dintre bucureștenii care se așteptau sa gaseasca acolo… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vin sarbatorile și am dori sa ne cazam prietenul cu blanița undeva, ca sa fim și noi liberi sa plecam in vacanța! In București exista cateva hoteluri pentru caini și pisici. Ziarul Puterea s-a interesat cat va costa cazarea prietenului necuvantator. Daca aveți un caine de talie mica, mare sau medie…

- HA.RO Romania a deschis primul magazin, marcand debutul pe piața locala cu o varietate extinsa de produse pentru interior și exterior. Magazinul, cu o suprafața generoasa de 600 mp. Magazinul a fost inaugurat la 1 Decembrie in Coresi Shopping Resort (zona Street mall) cu o selecție vasta de decoratiuni…

- ROMANIA la EURO 2024. Luni, in jurul orei la ora 13:00 va incepe vanzarea online a celei de-a doua tranșe, de un milion de bilete de acesta data, pentru meciurile de la Campionatul European din Germania. Iar ultima zi de inscriere pe siteul UEFA va fi pe 12 decembrie, la ora 15:00, dupa care va incepe…

- Dincolo de frumusețea și magia care te invaluie la targul de Craciun din Cluj-Napoca, prețurile cu care comercianții iși vand marfa te aduc rapid cu picioarele pe pamant. Sunt prețuri destul de mari in special la produsele alimentare. Daca merge o familie cu doi copii și mai folosesc și roata panoramica,…

- Taximetriștii clujeni au blocat miercuri, 22 noiembrie, orașul pentru a cere interzicerea serviciilor de ridehsaring, Bolt și Uber. Sugestiva este fotografia din apropiarea Primariei, unde taximetriștii au blocat traficul pentru a se face auziți.Reacțiile clujenilor au fost cat se poate de diverse,…

- „Am inceput sa montam decoratiunile pentru iluminatul festiv din aceasta iarna.Compania Municipala Iluminat Public Bucuresti a amplasat deja luminitele pe Bd. Unirii, Bd. Lascar Catargiu, Bd. Regele Mihai I al Romaniei, Soseaua Kiseleff.Pana pe 30 noiembrie, cand va fi aprins iluminatul festiv, vor…

- Cand vorbim de alternativele alimentare la carne, in mod cert ne gandim la alimentele vegane, iar gigantul german Lidl se pare ca are inițiativa in acest sens. Așadar, vorbim de o schimbare importanta in magazinele Lidl care anunța cat vor costa alternativele vegane la carne. Cat de bune sunt alternativele…