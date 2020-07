Stiri pe aceeasi tema

- Romanul aflat in Salonic a fost supus unui nou test, rezultatul retestarii fiind pozitiv. Astfel, persoana in cauza va ramane in carantina pentru o perioada de 14 zile, potrivit unui comunicat al MAE.

- Trei cetateni romani aflati in Grecia - doi in Salonic si unul in Corfu - au fost confirmati ca infectati cu noul coronavirus si au fost plasati in carantina, informeaza Agerpres, citand Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

- "Cu privire la situatia cetateanului roman aflat in Salonic si care fusese confirmat cu COVID-19, MAE precizeaza ca acesta a fost supus unui nou test, rezultatul retestarii fiind pozitiv. Astfel, persoana in cauza va ramane in carantina pentru o perioada de 14 zile. De asemenea, un alt cetatean roman…

- Trei cetațeni romani aflați in Grecia, doi in Salonic și unul in Corfu, au fost confirmați cu noul coronavirus și au fost plasați in carantina, informeaza, joi, Ministerul Afacerilor Externe. In ceea...

- Trei cetateni romani aflati in Grecia – doi in Salonic si unul in Corfu – au fost confirmati ca infectati cu noul coronavirus si au fost plasati in carantina, informeaza joi Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Cu privire la situatia cetateanului roman aflat in Salonic si care fusese confirmat cu SARS-CoV-2,…

- O femeie din Romania care se afla in vizita la fiica sa, in orașul Nafplio, din Grecia, a iesit pozitiva la testul pentru coronavirus. Femeia este internata in aceste momente intr-un spital din Atena. De asemenea, un barbat care se afla in vacanța in Corfu a fost confirmat pozitiv, anunța presa elena,…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat, luni, ca alți trei romani aflați in Grecia au fost testați pozitiv COVID-19. Doi dintre ei se afla in Insula Evia și altul in Salonic. ”In continuarea informațiilor cu privire la situația turiștilor romani aflați in Republica Elena, Ministerul Afacerilor Externe…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca autoritatile germane au comunicat ca 47 de cetateni romani se numara printre persoanele confirmate infectate cu COVID-19 de la abatorul Dissen, landul Saxonia Inferioara, din Republica Federala Germania. MAE arata si ca pentru alti 57 de…