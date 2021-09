Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe nu recunoaste legitimitatea alegerilor organizate in Crimeea pentru Duma de Stat a Federatiei Ruse si regreta organizarea scrutinului in regiunea transnistreana a Republicii Moldova, arata News.ro. ”Ministerul Afacerilor Externe nu recunoaste legitimitatea alegerilor…

- Deși autoritațile le-au interzis, Rusia totuși a decis sa-și deschida secțiile de vot in stanga Nistrului pe data 19 septembrie. Ministerul Afacerilor Externe a venit cu o reacție in acest sens și și-a exprimat regretul fața de decizia luata de partea rusa, transmite știri.md ”Cu referire…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, la discutiile de la Chisinau cu presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, al Republicii Polone, Andrzej Duda, si al Ucrainei, Volodimir Zelenski, ca situatia de securitate din regiunea Marii Negre continua sa fie ingrijoratoare, reiterand sustinerea…

- Am fost bucuros sa o vad pe doamna Presedinte Maia Sandu la Platforma Crimeea, insa am ramas mirat de discursul dumneaei, a avut o scapare regretabila cand a pierdut ocazia sa aduca in lumina paralele dintre conflictul transnistrean si ce se intampla in Ucraina. Am fost acela…

- Premierul Florin Citu a afirmat, in interventia sa la Summitul Platformei Internationale Crimeea, ca Romania sustine aspiratiile Ucrainei de a deveni membru al comunitatii europene si euro-atlantice. El a adaugat ca tara noastra „ramane ferm angajata in implementarea politicii de nerecunoastere a…