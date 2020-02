Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat, joi, ca 6 romani de pe vasul de croaziera Diamond Princess vor sa revina in tara."Pana la acest moment, 6 cetațeni romani (2 pasageri și 4 membri ai echipajului) și-au exprimat dorința de a reveni in țara. Ambasada Romaniei la Tokyo este in contact atat cu cei…

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene a R. Moldova a identificat trei moldoveni pe vasul de croaziera „Princess Diamond", blocat in portul Yokohama, din Japonia, din cauza infecției cu coronavirus. Este vorba despre trei cetațeni moldoveni, doi barbați și o femeie, doi dintre care dețin…

- Ministrul Sanatații Victor Costache a anunțat ca 15 romani, turiști și angajați pe vasul de croaziera Diamond Princess, vor fi aduși in Romania unde vor fi ținuți in carantina, in spații special amenajate, relateaza HotNews. Nu este insa vorba despre cei doi romani infectați deja cu virusul, care sunt…

- Ingrijorate de raspandirea rapida a noului coronavirus pe vasul de croaziera Diamond Princess, aflat in carantina in portul Yokohama (Japonia), mai multe tari au decis sa-si evacueze imediat cetatenii.

- Primul roman care a fost depistat cu coronavirus lucreaza de zece ani pe nava Diamond Princess, care se afla in carantina in apele teritoriale japoneze.Originar din localitatea Bascov, județul Argeș, barbatul in varsta de 41 de ani era angajat pe vasul de croaziera la bucatarie și nu mai venise in Romania…

- Un cetațean roman aflat pe nava de croaziera Diamond Princess a fost despistat cu noul coronavirus. Romanul a fost preluat și internat intr-un spital din Japonia.”Cu privire la situația cetațenilor romani aflați la bordul navelor de croaziera Diamond Princess și Westerdam, Ministerul Afacerilor…

- Ultimul bilant al persoanelor infectate cu noul coronavirus chinezesc aflate in carantina pe nava de croaziera Diamond Princess este de 130, au anunțat luni dimineața posturile japoneze TBS News și NHK, citand surse din ministerul nipon al sanatații.Aproape 100 de bolnavi au fost deja debarcați și preluați…

- Potrivit sursei citate, pana la acest moment nu au fost identificati cetateni romani printre cele 61 de persoane ale caror rezultate medicale sa fi confirmat prezenta coronavirusului. Misiunea diplomatica pastreaza legatura in permanenta atat cu autoritatile nipone competente, cat si cu cetatenii…