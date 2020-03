Stiri pe aceeasi tema

- In contextul evolutiei epidemiei de infectie cu COVID 19 la nivelul Europei, Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca la nivelul mai multor state europene au fost adoptate masuri exceptionale menite sa contribuie la limitarea raspandirii infectiei cu COVID 19, cu impact asupra liberei circulatii…

- Extras din Hotararea Adunarii Generale a Judecatorilor nr. 4/11.03.2020 și din Decizia Președintelui Judecatoriei Turda nr. 19/11.03.2020 ”Avand in vedere raspandirea la nivel national a infectiei cu noul coronavirus, luand in considerare

- Beneficiarii de fonduri nerambursabile naționale și europene iși vor reorganiza activitațile din contractele de finanțare, pentru limitarea raspandirii efectelor coronavirusului COVID-19, a decis, joi seara, Comitetul pentru situații de urgența. Masurile vin in contextul in care o serie de firme care…

- Pentru limitarea propagarii virusului COVID 19 la nivelul județului, Casa de Asigurari de Sanatate Dambovița adreseaza asiguraților, angajatorilor si altor terti rugamintea de a limita, pe cat posibil, deplasarea la ghișeele instituției, context in care va recomandam sa folositi mijloacele de comunicare…

- In conformitate cu Hotararea nr. 6 din 06.03.2020 a Grupului de suport tehnico-știintific privind gestionarea bolilor inalt contagioase pe teritoriul Romaniei s-au decis urmatoarele: Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ziarul Unirea MAE: Recomandari pentru cetațenii romani privind calatoriile in strainatate in contextul raspandirii infecției cu COVID-19 Ministerul Afacerilor Externe recomanda cetațenilor romani, in contextul raspandirii infecției cu COVID-19, care se afla sau intenționeaza sa calatoreasca in strainatate…

- O conferinta referitoare la economia mondiala din Italia, la care ar fi trebuit sa participe in aceasta luna si Papa Francisc, a fost amanata pentru luna noiembrie din cauza epidemiei de cloronavirus, au anuntat duminica organizatorii, transmite Reuters, citata de news.ro.Conferinta, organizata…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Italiana ca Guvernul italian a decretat starea de urgenta in urma riscului sanitar produs de aparitia unor noi cazuri de infectie cu COVID 19 coronavirus concentrate indeosebi…