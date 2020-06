Opt cetateni romani au fost implicati intr-un accident rutier produs vineri in provincia Arezzo din Italia, dintre care patru au decedat, informeaza sambata Ministerul Afacerilor Externe (MAE).



"MAE precizeaza ca atat Ambasada Romaniei la Roma, prin intermediul biroului atasatului pentru afaceri interne, cat si Consulatul General al Romaniei la Bologna s-au autosesizat ca urmare a informatiilor aparute in mass-media italiana referitoare la accidentul rutier produs la data de 5 iunie a.c., in provincia Arezzo, Republica Italiana si au intreprins demersuri pe langa autoritatile locale…